Продлен прием заявок на вступление в молодежную администрацию Тюмени

| Фото: из сообщества молодежной администрации Тюмени во ВКонтаке | Фото: из сообщества молодежной администрации Тюмени во ВКонтаке

Этап отбора участников в молодежную администрацию Тюмени продлен до 15 февраля.

Желающие вступить в молодежную администрацию должны заполнить анкету, подготовить паспорт социальной идеи (проекта) и отправить готовые документы на почту: molat72@mail.ru.

Сразу после состоится заседание комиссии по формированию состава, где определят участников проекта на 2023 год. Первое общее собрание для тех, кто пройдет отбор, состоится уже во второй половине февраля. Точную дату сообщат дополнительно.

С формой заявки и положением можно ознакомиться в официальной группе молодежной администрации Тюмени во ВКонтакте.