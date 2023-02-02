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76,7 % составил уровень цифровой зрелости экономики Тюменской области в 2022 году

Экономика, 12:03 02 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

76,7 % составил уровень цифровой зрелости экономики Тюменской области в 2022 году. Она рассчитывается по ключевым показателям цифровизации здравоохранения, образования, городского хозяйства, общественного транспорта, госуправления.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 2 февраля.

Уровень импортонезависимости программного обеспечения обеспечения в Тюменской области составляет более 80 %. Всего у 28 субъектов РФ он превышает 60 %.

"Все информационные системы правительства региона разработаны российскими компаниями, в том числе тюменскими. А продукты в области информационной безопасности исключительно отечественные", - отметил Станислав Логинов.

Оксана Корнеенкова

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# цифровая зрелость

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