В реках Тюменской области восстанавливают запасы сиговых рыб

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Рыбоводные хозяйства Тюменской области особое внимание уделяют воспроизводству сиговых пород рыб в сибирских водоемах. Об этом на заседании Тюменской областной думы сообщил руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев.

С каждым годом, по его словам, выращивается все больше и больше ценных пород рыб, которыми впоследствии зарыбляются наши водоемы. Осетра сибирского было выпущено более 7 млн штук, стерляди – около 1 млн, муксуна - более 81 млн, нельмы - болеет 7 млн, чира – более 11 млн.

Вторая не менее важная часть работы – это защита и охрана биоресурсов. По словам руководителя Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству – муксун Ивана Матаева, основная работа инспекторами рыбоохраны проводится непосредственно на водных объектах.

"Пока мы не отодвинем от прилавков браконьеров, мы не сможем решить эту задачу", - подчеркнул он.

В ходе патрулирования в течение 2022 года изъято более десяти тысяч тонн незаконно выловленной рыбы, более 630 километров сетных орудий лова, а также 641 транспортное средство. Выездные обследования рек и водоемов проводятся во взаимодействии с сотрудниками МВД России, Росгвардии, Пограничного управления ФСБ РФ.

Всего в прошлом году проведено 4638 выездных мероприятий. Столь высокого показателя удалось добиться благодаря улучшению материально-технического обеспечения. В 2020 году парк управления пополнило 39 автомобилей повышенной проходимости (ГАЗ "Соболь" и УАЗ "Патриот"), 34 снегохода с прицепами и санями, 42 плавсредства и 46 лодочных моторов на общую сумму более 130 млн рублей.

"Регулярное патрулирование водных объектов способствует снижению браконьерской активности", — подчеркнул Иван Матаев.

Борис Олейник