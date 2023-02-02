По шесть лет колонии строгого режима получили организаторы незаконного реабилитационного центра

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Лишение свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима, такое наказание назначил суд каждому из трех организаторов незаконного реабилитационного центра в с. Бухтал Нижнетавдинского района.

Кроме того, удовлетворён гражданский иск о взыскании с виновных компенсации морального вреда.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем жителям города Тюмени. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ и пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение и похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Установлено, что 36-летний осужденный в 2017 году организовал незаконный реабилитационный центр по лечению нарко- и алкозависимых. К своей деятельности он привлек трех реабилитантов. Один из них впоследствии скончался. До марта 2021 года за денежное вознаграждение без согласия потерпевших неоднократно совершали похищение нарко- и алкозависимых граждан, доставляли их в реабилитационный центр, где незаконно удерживали. Осужденные вводили в заблуждение родных потерпевших, убеждая их в результативности лечения и оказании медицинских услуг, за что ежемесячно получали оплату за прохождение реабилитации.

Незаконная деятельность фигурантов пресечена оперативными сотрудниками УМВД России по Тюменской области.

Во время обыска в помещении центра было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.