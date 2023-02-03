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Из-за отключения электроэнергии на двух перекрестках в Тюмени погасли светофоры

Общество, 10:56 03 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об аварийном отключении светофоров на двух перекрестках Тюмени участников дорожного движения предупреждает Госавтоинспекция по Тюменской области 3 февраля.

Светофоры погасли на перекрестках улиц Осипенко и Свердлова, а также на Осипенко и Орджоникидзе. Светофоры не работают из-за отключения электроэнергии. Ориентировочно отключение продлится два часа.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть осторожнее.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , отключение светофоров

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