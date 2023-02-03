Из-за отключения электроэнергии на двух перекрестках в Тюмени погасли светофоры
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Об аварийном отключении светофоров на двух перекрестках Тюмени участников дорожного движения предупреждает Госавтоинспекция по Тюменской области 3 февраля.
Светофоры погасли на перекрестках улиц Осипенко и Свердлова, а также на Осипенко и Орджоникидзе. Светофоры не работают из-за отключения электроэнергии. Ориентировочно отключение продлится два часа.
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть осторожнее.