Тюменские подростки снимут короткометражный фильм о первой влюбленности

| Фото: группа ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72» во ВКонтакте | Фото: группа ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72» во ВКонтакте

Короткометражный фильм о первой влюбленности "Смотри, Любовь!" снимет кинокомпания "REC72". Реализацией проекта практически полностью займутся подростки. Сейчас они открыли регистрацию на кастинг.

По сюжету 12-летний Лева влюбляется в свою новенькую одноклассницу Любу. Мать мальчика против этих отношений, но школьник все равно решает пригласить девочку на свидание.

"Мы хотим показать родителям, как важно принять выбор ребенка, что важно поспособствовать осознанию этих новых чувств, чтобы взрослые научили общаться с девочками", - пояснил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный продюсер кинокомпании "REC72" Иван Паламар.

На роль Левы авторы ищут 11-летнего пухлого, невысокого, интеллигентного мальчика. Его рост - от 160 до 165 см. Вторая главная героиня Люба должна быть красивой и боевой, не выше 167 см. Также нужны актеры, чтобы сыграть маму школьника, его сестру, отца девочки и хулигана. Информация о требованиях к внешности и характеру размещена в группе во ВКонтакте. На кастинг могут заявиться как актеры с опытом, так и новички. Прием заявок продлится до 10 февраля.

Иван Паламар рассказал, что сейчас подано уже около 60 заявок. При этом регистрируются не только тюменцы, но и ребята из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово и других близлежащих округов.

"Все они готовы приехать сначала на кастинг, а потом участвовать в съемках. И это не первый наш опыт с приезжими участниками. Похожая ситуация была с фильмом "Тайный друг". Нам очень приятно, что мы не теряем уровень регионального кинематографа, который выходит за рамки Тюмени", - отметил продюсер.

Весь съемочный процесс взяла на себя тюменская кинокомпания "REC72". Режиссером стал Никита Болотских-Тихий. "Он увлечен миром кино, живет этим, поэтому и будет реализовывать этот проект", - добавил Иван.

Съемки картины стартуют в конце февраля, а сам фильм выйдет летом этого года.

Анонсы и другие подробности организаторы будут размещать в группе ТМКО "Тюменская кинокомпания "REC72".

Виктория Макарова