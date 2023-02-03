Тобольский драмтеатр отметит 135-летие пьесы "Медведь" показом одноименного спектакля

| Фото: из сообщества "Тобольский театр: актеры и зрители" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тобольский театр: актеры и зрители" во ВКонтакте

135-летие пьесы А.П. Чехова "Медведь" Тобольский драматический театр отметит показом одноименного спектакля 5 февраля в 18 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"В спектакле, поставленном главным режиссером театра Валерием Медведевым пять лет назад, чеховская шутка переплетается с историей города и Российской империи начала XX века. Именно так режиссер представил себе репетицию "Медведя", которая вполне могла состояться в Тобольске в доме генерал-губернатора в январе 1918 года, когда цесаревна Ольга разыгрывала комедь для семейного театра с Николаем II и остальными членами царской семьи", — рассказали в ТКТО.

Прием "театр в театре" оценили актеры и зрители. Тобольский "Медведь" обрел поклонников по всей стране, участвуя в театральных фестивалях, принимая туристов нацпроекта "Императорский маршрут".

Пьеса "Медведь" – визитная карточка русской классики. Работу над ней Чехов закончил в 1888 году. Тогда же вышла ее публикация в газете "Новое время" и состоялась премьера на театральной сцене в Москве.

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