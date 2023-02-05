Лучшие водители силовых ведомств выступят на #СпецоперацииЛед в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водители из полиции, МЧС, Росгвардии Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства станут участниками #СпецоперацииЛед, которая пройдет на льду реки Туры 23 февраля.

В программе состязаний запланированы заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Особое внимание организаторы уделят патриотической теме. Реконструкторы военно-исторических сражений покажут один из фрагментов битвы за Ленинград. Для этого в Тюмень приедут специалисты из разных регионов России.

На набережных Туры пройдут выставки военной техники ТВВИКУ, оружия. Юные тюменцы поучаствуют в мастер-классах по сборке и разборке оружия. В районе моста Влюбленных будут работать полевые кухни.