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Лучшие водители силовых ведомств выступят на #СпецоперацииЛед в Тюмени

Спорт, 10:37 05 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водители из полиции, МЧС, Росгвардии Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства станут участниками #СпецоперацииЛед, которая пройдет на льду реки Туры 23 февраля.

В программе состязаний запланированы заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Особое внимание организаторы уделят патриотической теме. Реконструкторы военно-исторических сражений покажут один из фрагментов битвы за Ленинград. Для этого в Тюмень приедут специалисты из разных регионов России.

На набережных Туры пройдут выставки военной техники ТВВИКУ, оружия. Юные тюменцы поучаствуют в мастер-классах по сборке и разборке оружия. В районе моста Влюбленных будут работать полевые кухни.

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# ГИБДД , соревнования

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