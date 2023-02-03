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Многодетный отец из Тюменского района заплатит штраф за перевозку детей не по правилам

Происшествия, 18:59 03 февраля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Штраф в 3 тыс. рублей грозит многодетному отцу за перевозку четверых детей на заднем сидении автомобиля. Две пары двойняшек селянин перевозил на заднем сиденье машины своего соседа. Мужчина взял авто, чтобы съездить в магазин в с. Червишево из д. Большие Акияры в Тюменском районе.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, без автокресел и ремней безопасности на заднем сиденье ехали два мальчика и две девочки шести и семи лет. Глава семейства привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

В первые 20 дней штраф можно оплатить в размере 50-ти процентов - 1 тыс. 500 рублей.

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# ГИБДД Тюменской области , перевозка детей

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