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Под Заводоуковском погиб водитель Chevrolet

Происшествия, 21:10 03 февраля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб в ДТП на 4-м км объездной дороги Заводоуковска в Тюменской области вечером 3 февраля.

Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, произошло столкновение с грузовым Isuzu. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Погиб водитель легковушки. Его личность устанавливают. 36-летний водитель японского автомобиля не пострадал.

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Движение на автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют его вручную.

Обстоятельства выясняют специалисты.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , Заводоуковск

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