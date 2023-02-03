Под Заводоуковском погиб водитель Chevrolet
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Один человек погиб в ДТП на 4-м км объездной дороги Заводоуковска в Тюменской области вечером 3 февраля.
Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, произошло столкновение с грузовым Isuzu. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Погиб водитель легковушки. Его личность устанавливают. 36-летний водитель японского автомобиля не пострадал.
Движение на автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют его вручную.
Обстоятельства выясняют специалисты.