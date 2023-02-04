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Тюменские госавтоинспекторы задержали 16 пьяных водителей за ночь

Происшествия, 15:31 04 февраля 2023

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области в ночь с 3 на 4 февраля.

Под Заводоуковском компания молодежи поехала на дискотеку в Упоровский район на Toyota с трезвым хозяином за рулем. По пути назад компания сделала остановку в селе Новолыбаево. Водитель и пассажиры, вышли из салона авто "проветриться". Нетрезвый 30-летний пассажир, житель Исетского района, неожиданно для всех перебрался на водительское место и уехал. Хозяин автомобиля заявил в полицию об угоне автомобиля.

Вскоре автомобиль задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и передали автоинспекторам. Показания алкотестера у задержанного составили 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина не смог объяснить свой поступок. Ранее он не совершал грубых нарушений ПДД.

На нарушителя составлен административный материал за пьяное вождение. Факту угона автомобиля будут давать правовую оценку сотрудники полиции, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

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