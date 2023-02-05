Акселератор IT-команд "Спринт" ждет заявок от тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принять участие в акселераторе IT-команд "Спринт" предлагают тюменцам. Прием заявок от желающих продлится до 16 февраля на сайте, пишет "Тюменская область сегодня".

Программа состоит из нескольких блоков: от групповых и индивидуальных тематических занятий с экспертами до презентации результатов работы. Участие в акселераторе бесплатное.

Отметим, в Тюменской области в прошлых отборах победили 10 команд. В их числе резиденты "ЕА Тендер", "Диспэкс", "КИДСБИ", "КБ-Персона", "Дельта Плюс". Есть и новые достойные участники.

Акселерационная программа реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".