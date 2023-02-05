В детских садах Тюмени выбрали лучшие снежные скульптуры

| Фото: департамент образования Тюмени | Фото: департамент образования Тюмени

460 педагогов из 46 образовательных учреждений Тюмени стали участниками "Белого фестиваля – 2023". На конкурс направили 570 фотографий снежных фигур, построек, игровых зон, созданных на площадках дошкольных учреждений.

Как сообщили в городском информационно-методическом центре, победителем конкурса в номинации "Опыт дошкольного образовательного учреждения" стал коллектив детского сада № 158. Призерами стали коллективы детских садов №№ 50, 87, 110, 172 185.

Лучшим в номинации "Опыт педагога" стал воспитатель детского сада № 110. Призеры номинации: педагоги муниципальных дошкольных учреждений №№ 123, 141, 172.