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Тюменцы с аутизмом и нарушением слуха могут обучиться IТ-профессии

Общество, 17:28 05 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области с аутизмом и нарушением слуха смогут бесплатно получить IТ-профессию. Обучение в рамках первого в России курса разметки данных для людей с ограниченными возможностями здоровья стартует 15 мая 2023 года.

Подать заявку на участие в проекте можно до конца февраля. Организаторы курса — компании Нетология, MTS AI и NtechLab, сообщает областной департамент информатизации Тюменской области.

В 2023 году компании планируют подготовить первый в России курс тестировщика программного обеспечения для людей с аутизмом и другими ограничениями здоровья.

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# информатизация , обучение

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