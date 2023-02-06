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Медики скорой помощи помогли более 1 тыс. тюменцам в выходные

Общество, 11:12 06 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 104 жителям Тюмени и Тюменского района помогли медики скорой помощи с 4 по 5 февраля. В экстренной форме поступило 514 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 529 пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 122 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 68 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# здравоохранение , скорая помощь

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