Медики скорой помощи помогли более 1 тыс. тюменцам в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 104 жителям Тюмени и Тюменского района помогли медики скорой помощи с 4 по 5 февраля. В экстренной форме поступило 514 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 529 пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 122 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 68 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.