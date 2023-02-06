Первых IТ-юристов начнут обучать в Тюменском государственном университете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первых IТ-юристов будут обучать в Тюменском госуниверситете. Также команда лаборатории "Социально-правовые подходы использования искусственного интеллекта и робототехники", которая открыта на базе Института государства и права, разработает нормы для искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба вуза.

Лаборатория считается уникальной: здесь на основе гуманитарных и точных наук разрабатывают подходы к правовому регулированию цифровых технологий, консультируют государство и бизнес по сопровождению продуктов на отечественном и зарубежном рынках. Коллектив экспертов планирует в сентябре передать свои наработки для обучения первых в Тюменской области IT-юристов.

"Сегодня мы должны защищать и оберегать себя в цифровой плоскости. Взаимоотношения человека с виртуальной средой и продуктами - беспилотниками, нейросетями, чат-ботами, роботами - требуется подкрепить новыми правовыми нормами. Если этого не сделать вовремя, то значение и роль права для общества либо уменьшится, либо полностью разрушится, а итогом станут жесткие формы государственности", - считает куратор лаборатории? директор Института государства и права Сергей Зенин.

По словам руководителя лаборатории Дмитрия Кутейникова, регуляторная политика должна быть гибкой: чтобы и соблюдались права конкретного человека, и не стопорилось развитие технологического бизнеса. Ключевым вопросом является разработка критериев допуска цифровых систем в общественное пространство, с учетом рисков и определения оптимального субъекта юридической ответственности за потенциальный вред от их использования.