Жители Тюменской области 1 и 2 марта смогут увидеть максимальное сближение Венеры и Юпитера

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Венера и Юпитер к 1 марта сойдутся практически в одну точку и образуют очень яркую, тесную (0,5 углового градуса) пару.

"Сейчас они далеко друг от друга, но в течение февраля мы будем наблюдать, как они сходятся, - утверждают астрономы-любители Червишевской обсерватории. - Венеру и по-отдельности часто принимают за НЛО - настолько она яркая, а в соединении с Юпитером, это будет потрясающее явление"!

Астрономическое явление можно будет видеть около 19 часов 1 и 2 марта невысоко над западным горизонтом. В прошлый раз такое соединение наблюдалось 23 февраля 1999 года.