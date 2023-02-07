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Живопись художницы Веры Сбродовой представят в музейном комплексе в Тюмени

Общество, 13:18 07 февраля 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка художницы Веры Сбродовой "Вглядываясь в прошлое" открывается в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 7 февраля, сообщает региональный департамент культуры.

"Живопись Веры Сбродовой развивается в жанрах натюрморта и пейзажа. Предметы и явления в ее работах не утрачивают связи с реальными прототипами ни в цветах, ни в формах. Однако, вглядываясь в картины, зритель может сделать вывод, что художница тяготеет к опосредованному образу реальности", — рассказали организаторы.

Произведения пронизаны ностальгической любовью к уходящему времени. Работы дают зрителю возможность соприкоснуться с живой стороной искусства и ощутить момент вдохновения.

Вера Сбродова родилась в 1959 году в поселке Ертарский, Свердловской области. В 1981 году окончила Тюменское училище искусств. Работала художником-оформителем, дизайнером в рекламном агентстве. Работы художницы хранятся в частных коллекциях России.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , Музейный комплекс им , Словцова

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