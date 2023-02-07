В Тюмени полицейские изъяли с уличных прилавков 205 кг рыбной продукции

| Фото: департамент потребительского рынка Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка Тюмени

205,2 кг рыбной продукции изъяли с уличных прилавков сотрудники УМВД России по Тюмени во время двух рейдов, организованных совместно с департаментом потребительского рынка города.

Полиция составила два протокола. Больше всего нарушителей было на улицах Республики, 133 и 188, Моторостроителей, 5 и Олимпийской, 22, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Кроме того, с 23 января по 5 февраля специалисты департамента совершили 14 выездов, по итогам которых составили 30 протоколов по статье "Торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок".