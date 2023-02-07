Обвиняемые в повреждении арки в сквере Победы в Тюмени предстанут перед судом

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Двое местных жителей, обвиняемых в повреждении арки в сквере Победы в Тюмени, предстанут перед судом, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела в отношении двух жителей города 2002 и 2004 годов рождения завершено.

По версии следствия, 23 января злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвали часть букв с названия сквера. Молодых мужчин нашли.

Вину обвиняемые признали полностью, а также раскаялись в содеянном и возместили причиненный ущерб в общей сумме 60 тыс. рублей. Поврежденную арку уже восстановили.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.

Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства и руководителя следственного управления СК России по Тюменской области.