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Заводоуковский городской округ присоединился к Всероссийскому фотопроекту "Женщины героев"

Общество, 20:52 07 февраля 2023

из Telegram-канала Заводоуковского городского округа | Фото: из Telegram-канала Заводоуковского городского округа

Заводоуковский городской округ присоединился к Всероссийскому фотопроекту "Женщины героев". Первая фотосессия жен военнослужащих прошла в Заводоуковске 7 февраля.

Основная идея проекта — показать силу русской женщины, оставшейся без мужского плеча, но сохранившую стойкость, мужество, терпение, преданность и верность.

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Трогательные кадры семейной поддержки для бойцов запечатлели в фотостудии "Mari". Это не последняя фотосессия. Следующая запланирована на выходные. Как рассказали в администрации Заводоуковского городского округа, поучаствовать в фотопроекте на безвозмездной основе смогут все желающие: жены, вдовы, матери, сестры, дочери военных и мобилизованных, находящихся в зоне СВО, военнослужащих.

из Telegram-канала Заводоуковского городского округа | Фото: из Telegram-канала Заводоуковского городского округа

В феврале в рамках социальной гостиной к реализации проекта присоединится еще один фотограф.

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# Заводоуковск , Заводоуковский городской округ , фотопроект

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