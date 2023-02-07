Заводоуковский городской округ присоединился к Всероссийскому фотопроекту "Женщины героев"

| Фото: из Telegram-канала Заводоуковского городского округа | Фото: из Telegram-канала Заводоуковского городского округа

Заводоуковский городской округ присоединился к Всероссийскому фотопроекту "Женщины героев". Первая фотосессия жен военнослужащих прошла в Заводоуковске 7 февраля.

Основная идея проекта — показать силу русской женщины, оставшейся без мужского плеча, но сохранившую стойкость, мужество, терпение, преданность и верность.

Трогательные кадры семейной поддержки для бойцов запечатлели в фотостудии "Mari". Это не последняя фотосессия. Следующая запланирована на выходные. Как рассказали в администрации Заводоуковского городского округа, поучаствовать в фотопроекте на безвозмездной основе смогут все желающие: жены, вдовы, матери, сестры, дочери военных и мобилизованных, находящихся в зоне СВО, военнослужащих.

| Фото: из Telegram-канала Заводоуковского городского округа | Фото: из Telegram-канала Заводоуковского городского округа

В феврале в рамках социальной гостиной к реализации проекта присоединится еще один фотограф.