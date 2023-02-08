Тюменский театр экстрима и комедии представит обновленный спектакль "Алиса в Зазеркалье"

| Фото: из сообщества тюменского театра экстрима и комедии "Шоу Непочатых" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества тюменского театра экстрима и комедии "Шоу Непочатых" во ВКонтакте (архив)

Обновленный спектакль "Алиса в Зазеркалье" представит тюменский театр экстрима и комедии "Шоу Непочатых" в мае 2023 года. Рассчитан он больше на детей, поэтому не будет наполнен экстремальными трюками.

Постановку артисты театра экстрима и комедии "Шоу Непочатых" готовит совместно с детской цирковой студией "Арлекин" во Дворце творчества и спорта "Пионер". Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Евгения Непочатых, сейчас артисты заняты репетициями.

"Не сказать, что спектакль новый, у него большая история. Это была моя дипломная работа. Передо мной стояла цель совместить театр и цирк, сделать именно сказку про Алису. В 2017 году мы его усовершенствовали, организовали три показа в Тюмени и Ялуторовске. В 2023 году мы делаем проект еще более грандиозным. В обновленном спектакле появятся масштабные сцены. Мы с детьми уже поставили массовый шахматный бой. Музыку для этой красивой сцены написал директор театра, главный режиссер Вадим Непочатых. Девочки-гимнастки исполнят танцы насекомых. Подготовили очень большую гусеницу — это тоже персонаж книги "Алиса в Стране чудес". Думаем над тем, как поставить сцену, где Алиса попадает под воду", — поделилась она.

В спектакле задействуют 20 взрослых и 30 детей. Артисты еще не определились с точной площадкой и датой выступления. Но уже сейчас "Алису в Зазеркалье" планируют показать и в других городах.

"Для начала мы хотим наработать спектакль, сделаем не один показ в Тюмени. Что касается других городов, проблема в транспортировке: декораций много, одни костюмы-шахматы чего только стоят. Если бы нам кто-то предложил помощь в этом, то мы бы не отказались, смогли бы представить Тюменскую область в других городах", — добавила Евгения Непочатых.

На показы смогут бесплатно пройти дети из многодетных, малоимущих семей. Театр экстрима и комедии "Шоу Непочатых" сотрудничает с общественными организациями и фондами.

Напомним, в январе 2023 года тюменские артисты представили в ДК "Железнодорожник" новую программу "Цирк-Шмырк". Зрители увидели сложнейшие трюки, всевозможные номера иллюзиона, электрическое шоу, клоунаду. Детей порадовали профессиональные артисты в ярких образах и шикарных костюмах. Представление собрало много положительных отзывов в социальных сетях.

Инна Пахомова