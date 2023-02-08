Первый в Тюменской области видеоролик о вакансии создали на Тобольском ПАТП

| Фото: скриншот видео Кадрового центра "Работа России" | Фото: скриншот видео Кадрового центра "Работа России"

Первый в Тюменской области видеоролик о вакансии создали на Тобольском пассажирском автопредприятии. Его главным героем стала водитель автобуса Олеся, которая рассказала о своей профессии и познакомила с предприятием.

Такой формат презентации вакансий тестируется кадровым центром "Работа России" в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Новый сервис "Видеовакансия" уже доступен работодателям Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района. Сценарий разрабатывается совместно с заказчиком, а монтаж кадровая служба берет на себя.

У видеоформата несколько преимуществ перед текстовым описанием вакансии: соискатель может увидеть, как организовано пространство на рабочем месте, познакомиться с коллективом и узнать о возможностях карьеры.

Более подробная информация о сервисе здесь.