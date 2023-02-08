Тюменские студенты могут пройти зарубежные деловые стажировки

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты вузов Тюменской области смогут пройти деловые стажировки в ходе бизнес-миссий в Иран, Индию, Узбекистан, Египет, Арабские Эмираты, Турцию. О старте нового проекта "ТПП МИР" для студенчества, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Участники программы смогут увидеть мир, получить опыт деловых переговоров, пройти уникальную языковую практику, повысить уровень образования и компетенции, зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями.

Ближайшие бизнес-миссии, в которых студенты смогут принять участие, организуют в Каир и Египет с 14 по 16 февраля, Тегеран и Иран с 4 по 7 марта.

Подать заявку можно по ссылке.