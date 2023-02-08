Три школьницы из Тобольского района стали призерами всероссийского конкурса научно-исследовательских работ

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Три школьницы сетовской школы Тобольского района стали призерами XIX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, финал которого прошел в Москве с 3 по 5 февраля.

Девятиклассницы Руфина Алеева и Анна Петрова с работой "Жизненные ценности и ориентиры современных подростков" заняли третье место. Им вручили бронзовую медаль и кубок. Научный труд ученицы 7 класса Ксении Новоселовой "Памятники архитектуры Тобольска: утраченные и восстановленные" отметили в номинации "Юный исследователь".

"Руфина и Анна проводили социологическое исследование среди одноклассников. Сейчас считают, что молодежь бездуховна, у нее эгоистическое отношение к жизни, безразличие к себе и другим. И девочки решили разобраться, какие на самом деле их сверстники. Эта работа будет продолжена. В следующем году планируем проанализировать учеников 10-11 классов и ребят из 9 классов сельской и городской школ Тобольска", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" научный руководитель призеров, социальный педагог сетовской школы Тобольского района Людмила Зуева.

Ксения Новоселова занимается в художественной школе, поэтому, по словам педагога, ей близка история, в частности тема памятников архитектуры. В процессе работы над исследованием школьнице пришло решение создать сайт, который в будущем поможет проведению уроков истории и краеведения в учебных заведениях. Помимо этого сейчас она реализует проект "Виртуальный туризм" для поддержки, социальной адаптации детей с ОВЗ. На нем будут размещены слайд-шоу и видеофильмы.

"Исследование Ксении тоже будет продолжено. Мы вновь подадим научные труды девочек на следующий всероссийский конкурс", - добавила Людмила Зуева.

Работы школьниц разместят в ближайшее время на сайте сетовской школы.

Отметим, на конкурс приехали школьники из 57 регионов России, а также из Беларуси и Таджикистана. 860 участников состязались в 19 секциях, среди которых химическая, естественно-научная, эколого-географическая и другие. Ребята должны были не только представить итоги работ, но и выступить с защитой своего исследования перед жюри.

Виктория Макарова