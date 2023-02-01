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Жители Ямала получат сертификаты на покупку жилья на юге Тюменской области по программе "Сотрудничество"

Общество, 15:01 11 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На Ямале в ближайшие дни начнется первая в этом году выдача сертификатов на покупку жилья на юге Тюменской области по программе "Сотрудничество". Об этом в прямом телеэфире Пуровской районной телерадиокомпании "Луч" сообщил депутат Тюменской областной думы Денис Ващенко.

"В муниципалитеты с начала года уже направили 41 сертификат, его выдадут участникам программы в Лабытнанги, Ноябрьске, Пуровском и Тазовском районах", - пояснил он.

Денис Ващенко также рассказал, что только в 2022 году социальные выплаты на приобретение жилья по программе "Сотрудничество" получили 60 пуровских семей. Более того, благодаря изменениям, действующим с 2022 года, выплаты выросли. В первую очередь выплаты получают семьи при переселении из ветхого и аварийного жилья.

Программа "Сотрудничество", по словам депутата, охватывает и другие сферы жизни. Для ямальских пенсионеров в Тюменской области сохранены определенные северные льготы, в том числе и в сфере здравоохранения.

"Поэтому к сегодняшнему дню связи Тюмени с Ямалом уже давно переросли экономическую и культурную сферу, они стали семейными – у многих ямальцев дети или родители живут в Тюмени. И с годами эти связи будут только крепнуть", - подчеркнул Денис Ващенко.

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# жилье , недвижимость , Тюменская область , Ямал

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