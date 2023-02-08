Более 26 тысяч раз тюменцы воспользовались приложением "Телемед 72" в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 26 тысяч раз жители Тюменской области воспользовались услугой "Запись на прием к врачу" в мобильном приложении "Телемед 72" за первый месяц 2023 года. Это на 6 тысяч записей больше, чем в январе прошлого года, сообщает региональный департамент информатизации.

Также популярностью пользуется услуга "Электронная очередь", в январе электронные талоны оформили более 1 тыс. 400 раз.

Отметим, что за 2022 год число пользователей превысило отметку в 88 тысяч человек. Приложением воспользовалось 328 тыс. раз. По сравнению с 2021 годов в 3,4 раза выросло число записей на прием к врачу, в 2,2 раза увеличилось число телемедицинских консультаций, в 2,5 раза увеличилось количество записей в электронную очередь. В среднем, ежемесячно приложением пользуются примерно 24 тыс. тюменцев.