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Авторскую экскурсию на тему любви организуют на улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 08:28 10 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь станет темой очередной авторской экскурсии по пешеходной улице Дзержинского, которая пройдет в рамках проекта "Пешком по Садовой" 14 февраля. Начало - в 17 часов, сообщили в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева.

"Предлагаем прогуляться по некогда самой тихой из центральных улочек города, ежедневно становящейся оживленным, активным центром развития Тюмени, где дело сохранения исторического и архитектурного наследия тесно соседствует с развитием креативных индустрий, краеведческой, туристической и ремесленной отраслей жизни нашего края", — рассказали авторы идеи.

На экскурсии по ул. Дзержинского рассмотрят архитектурные памятники, современные арт-объекты и расскажут несколько романтичных историй.

Сбор на ул. Дзержинского, 6 (напротив Института наук о Земле ТюмГУ). Возрастное ограничение: 0+. При покупке билетов можно воспользоваться "Пушкинской картой".

Приобрести билеты можно в разделе "Пушкинская карта" на официальном сайте Централизованной городской библиотечной системы. Справки по телефону: 22-52-37 (Дмитрий Падерин).

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# пешеходная улица , проекты , улица Дзержинского , экскурсия

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