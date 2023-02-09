В Сургуте к 2025 году создадут центр высоких биомедицинских технологий
В Сургуте на площади 5 тыс. кв. метров разместятся лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии биоинформатики и другие помещения для высокотехнологичных исследований.
Положительное заключение на строительство в городе Центра высоких биомедицинских технологий выдало Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Проект создания центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России, был одобрен президентом Владимиром Путиным.
"Здесь будут проводить исследования в области регенеративной медицины и молекулярной генетики, - отмечено в сообщении. - Помимо научной деятельности, в Центре планируют развивать образовательные программы для подготовки уникальных специалистов по различным медицинским направлениям".
Проект реализует дочерняя структура корпорации "Ростех". Завершить строительство планируют в 2025 году.