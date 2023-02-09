В Тюмени врачи спасли подростка с тяжелой формой менингоэнцефалита

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16-летнего подростка от менингоэнцефалита тяжелой формы спасли врачи областной инфекционной клинической больницы в Тюмени. У мальчика было повышение температуры до 39 градусов, галлюцинации и судороги. С нарушением сознания пациента сначала отвезли в реанимационное отделение районной больницы и подключили к ИВЛ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Затем его доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии областной инфекционной клинической больницы. "С первых минут поступления пациента в отделение реанимации проводилась интенсивная терапия, были организованы дополнительные обследования", - рассказала заведующая детским инфекционным отделением ОИКБ Светлана Аксиева.

Тактика лечения определялась консилиумом из специалистов больницы, кафедры инфекционных болезней Тюменского государственного медицинского университета. Была организована телемедицинская консультация с Федеральным консультативным центром в Москве. Коллегиально выставлен диагноз "менингококковая инфекция, генерализованная форма: менингоэнцефалит тяжелой степени".

Больному скорректировали лечение. На четвертые сутки интенсивной терапии наступило улучшение, пациента перевели в инфекционное отделение. Из стационара подростка уже выписали в удовлетворительном состоянии без очаговой и менингеальной симптоматики. Врачи рекомендовали амбулаторный этап и диспансеризацию.

По словам специалистов, в последние годы значительно увеличилось распространение случаев этого опасного заболевания. Менингококковая инфекция характеризуется широким диапазоном клинических проявлений: от бессимптомного бактерионосительства и легкого острого назофарингита до тяжелых генерализованных форм с лихорадкой, интоксикацией, геморрагической сыпью и гнойным воспалением оболочек мозга. Болезнь часто протекает тяжело и характеризуется высокой летальностью.

Для профилактики врачи советуют проветривать и делать дома влажную уборку с дезинфицирующими средствами, использовать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Если предложена госпитализация - не стоит от нее отказываться, от этого может зависеть жизнь.