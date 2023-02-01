Забег со сковородками устроят на ялуторовской Масленице

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Все желающие старше 18 лет могут поучаствовать в городском забеге со сковородами в рамках народного фестиваля Ялуторовская Масленица 26 февраля.

Конкурс начнется с регистрации на площади Победы, затем инструктаж. Забег пройдет по ул. Ленина от ул. Тюменской до ул. Свободы. Награждение состоится на главной сценической

площадке Масленицы - Сретенской площади. Победители получат сертификаты от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Подробности в положении. Обязательная предварительная регистрация до 20 февраля.