  • 10 февраля 202310.02.2023пятница
  • USD72,8949
    EUR78,3223
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Забег со сковородками устроят на ялуторовской Масленице

Общество, 09:30 10 февраля 2023

yalutorovsk.admtyumen.ru

Все желающие старше 18 лет могут поучаствовать в городском забеге со сковородами в рамках народного фестиваля Ялуторовская Масленица 26 февраля.

Конкурс начнется с регистрации на площади Победы, затем инструктаж. Забег пройдет по ул. Ленина от ул. Тюменской до ул. Свободы. Награждение состоится на главной сценической

площадке Масленицы - Сретенской площади. Победители получат сертификаты от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Подробности в положении. Обязательная предварительная регистрация до 20 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Масленица , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 10.02.2023Забег со сковородками устроят на ялуторовской Масленице
09:08 10.02.2023Пожилые тюменцы могут присоединиться к онлайн-занятиям по финансовой грамотности
08:57 10.02.2023В Тюмени пройдет всероссийский фестиваль любительских театров "Малая сцена"
08:28 10.02.2023Авторскую экскурсию на тему любви организуют на улице Дзержинского в Тюмени