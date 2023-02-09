Тюменских детей приглашают освоить искусство создания "Смешариков"

филиал ПАО «МТС» в Свердловской области филиал ПАО «МТС» в Свердловской области

Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал "Смешарики" (ГК "Рики") запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального благотворительного проекта МТС "Поколение М". Онлайн-курс позволит тюменским детям познакомиться с технологией NFT и сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате.

Онлайн-курс, сообщает пресс-служба филиал ПАО "МТС" в Свердловской области, состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта "Поколение М", разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В динамичном интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере "МТС Диджитал" и креаторы "Смешариков" расскажут детям про взаимосвязь искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он "живет" на блокчейне.

Сегодня ИТ-навыки, по словам руководителя центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, становятся фундаментом для разных профессий. "Примечательно, что они актуальны не только для ребят, которые хотят "кодить", но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства, - заявила она. - Вместе с героями "Смешариков" дети пройдут увлекательный путь - от теории до создания своего первого токена - цифрового объекта".

После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе "Рисуй со Смешариками". Им нужно загрузить, созданные на домашнем задании, работы на сайт www.pokolenie.mts.ru по 31 мая 2023 года.

Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются "Смешарики". За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.