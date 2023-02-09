  • 9 февраля 20239.02.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских детей приглашают освоить искусство создания "Смешариков"

Общество, 18:20 09 февраля 2023

филиал ПАО «МТС» в Свердловской области

Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал "Смешарики" (ГК "Рики") запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального благотворительного проекта МТС "Поколение М". Онлайн-курс позволит тюменским детям познакомиться с технологией NFT и сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате.

Онлайн-курс, сообщает пресс-служба филиал ПАО "МТС" в Свердловской области, состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта "Поколение М", разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В динамичном интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере "МТС Диджитал" и креаторы "Смешариков" расскажут детям про взаимосвязь искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он "живет" на блокчейне.

Сегодня ИТ-навыки, по словам руководителя центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, становятся фундаментом для разных профессий. "Примечательно, что они актуальны не только для ребят, которые хотят "кодить", но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства, - заявила она. - Вместе с героями "Смешариков" дети пройдут увлекательный путь - от теории до создания своего первого токена - цифрового объекта".

После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе "Рисуй со Смешариками". Им нужно загрузить, созданные на домашнем задании, работы на сайт www.pokolenie.mts.ru по 31 мая 2023 года.

Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются "Смешарики". За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МТС , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 09.02.2023Тюменская область вошла в тройку лучших регионов рейтинга качества жизни АСИ
19:46 09.02.2023Горячее питание в четырех школах Тюмени проверили общественники
19:23 09.02.2023Медикаменты, одежду и оборудование отправили жители Армизонского района участникам СВО
19:10 09.02.2023Вдохновленный тюменскими коврами арт-объект из металла установили на набережной