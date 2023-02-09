Вдохновленный тюменскими коврами арт-объект из металла установили на набережной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вдохновленный тюменскими коврами арт-объект "Восход над горой" открыли на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" 9 февраля.

Арт-объект высотой 3,5 метра выполнен из металла. Скульптурную композицию "Восход над горой" изготовили на производстве в Екатеринбурге. Листы стали сваривались в форму и под давлением в 70 атмосфер накачивались водой, чтобы придать округлость. Металлическая скульптура покрыта краской. Внутри конструкция заполнена песком, ее нельзя сдвинуть.

Автор работы Красил Макар на открытие в Тюмень не приехал. Художник не раскрывает свою личность. По легенде, тиражируемой в интернете, Красил Макар родился в 1889 году в Нижней Синячихе, расписывал стены изб.

Подробнее о работе рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" и фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" Юлия Саначина.

"У арт-объекта есть несколько романтическое описание о ягоде восхода, которая показалась на вершине горы. Темное основание здесь – это не просто так. Использованные цвета – отсылка к тюменским коврам, у которых на темном фоне располагаются яркие цветы", – поделилась она.

Юлия Саначина добавила, что тюменские ковры вдохновили автора, когда он был в паблик-арт-лаборатории "Морфологии улиц" в мае 2022 года. Скульптура, по ее словам, придумана не просто так, а с исследованием и любовью к городу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект создан при поддержке программы "Родные города" компании "Газпром нефть". Работа вошла в зимнюю серию "Холодно, холодно, теплее". Отметим, ранее фестиваль "Морфология улиц" был исключительно летним событием. Серию зимних работ создали в конце 2022 года.

"Восход над горой" – не первая работа таинственного Красил Макара в Тюмени. Летом 2022 года он оформил баннер элементами уральской живописью на старом доме по ул. Челюскинцев.

Рядом с "Конторой пароходства" можно увидеть арт-объекты и других авторов. Курировал проект екатеринбургский художник Владимир Селезнев. Тюменцы могут прийти на экскурсию о зимней серии 11 февраля в 16 часов. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова