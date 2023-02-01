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В Увате на чемпионате соберутся рыбаки из разных регионов УФО

Общество, 09:27 14 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чемпионат по рыболовному спорту на поплавочную удочку, спиннингом с лодок пройдет в Уватском районе в июле. В соревнованиях поучаствуют рыбаки Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Об этом глава района Вячеслав Елизаров написал в своих соцсетях.

"Событийный и охотничье-рыболовный туризм – самые популярные виды туризма и отдыха в Уватском районе. Сейчас проводится работа по взаимодействию с соседними районами, формированию пакетных туров. Ежегодно составляется событийный календарь мероприятий, привлекательных для туристов и которые посещают наибольшее количество гостей", - говорит он.

Каждый год в Увате проводится ярмарка продукции народных промыслов коренных малочисленных народов Севера. В 2023 году ярмарка "Богатство Уватской земли" запланирована на 4 марта. На площади дома культуры развернутся торговые ряды, где посетители смогут приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, национальную одежду, украшения, обувь, рыбу, орехи и ягоды. Также состоятся тематические викторины, игры и выставки, трансляции документальных фильмов и концертная программа, отметил Елизаров.

"Не только местными жителями, но и гостями района неоднократно отмечался высокий потенциал туристической привлекательности нашего края, его необычайно красивая, самобытная природа и достопримечательности, имеющиеся ресурсы спортивной и культурной сфер. Уверен, Уватский район имеет все шансы стать одной из самых привлекательных в области территорий для туристов", - резюмировал глава муниципалитета.

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# рыбаки , Уватский район

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