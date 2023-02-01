В Тюменской области движение ЮИД объединяет более пяти тысяч школьников

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более 5 тысяч школьников в возрасте от 8 до 16 лет являются юными инспекторами движения в Тюменской области. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они участвуют в рейдах на улицах и перекрестках, обучают правилам дорожной безопасности младших школьников, занимаются волонтерской работой в летних лагерях.

Сейчас отряды ЮИД есть практически в каждой школе. Юные инспекторы движения Тюменской области являются призерами и победителями Всероссийских конкурсов "Безопасное колесо" с 2002 года. Пять раз ребята участвовали в Европейских чемпионатах по обучению детей ПДД, дважды занимали в них третье место, а в 2018 году в Венгрии стали победителями.

В 2023 году движение ЮИД Тюменской области отметит 50-летие. В юбилейный год ребята проведут флешмобы на темы дорожной безопасности, встречи с руководителями муниципалитетов, совместные дежурства на улицах с депутатами, известными спортсменами и с автоинспекторами во всех городах и районах региона.