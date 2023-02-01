Жители Тюмени могут узнать свой ВИЧ-статус в мобильной лаборатории

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Мобильная лаборатория, где горожане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, будет работать в Тюмени 13, 15 и 17 февраля.

13 февраля тюменцев ждут на территории ТЗБ "Барабинская", 15 февраля – на парковке у ТРЦ "Сити Молл", а 17 февраля мобильная лаборатория откроется на ул. Олимпийской 10/1. Время работы: с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

"В нашей мобильной лаборатории вы сможете пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца, и узнать свой результат в течение пяти минут. От вас не потребуют никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно", - сообщили в центре профилактики и борьбы со СПИД.

Также специалисты ответят на интересующие вопросы горожан, связанные с этим заболеванием, расскажут о его профилактике.

Любовь Голышева