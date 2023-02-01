В аварии на ул. Щербакова в Тюмени пострадала 17-летная пассажирка иномарки

| Фото: Скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: Скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Пассажирка иномарки получила травмы в результате аварии, которая произошла 12 февраля на пересечении улиц Щербакова и Газовиков в Тюмени.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись автомобили Toyota и Volkswagen.

По предварительным данным, 46-летняя водитель Toyota и 68-летний водитель Volkswagen не пострадали, травмирована пассажирка Toyota. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.