  • 12 февраля 202312.02.2023воскресенье
  • USD72,7923
    EUR78,0542
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В аварии на ул. Щербакова в Тюмени пострадала 17-летная пассажирка иномарки

Происшествия, 16:28 12 февраля 2023

Скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: Скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Пассажирка иномарки получила травмы в результате аварии, которая произошла 12 февраля на пересечении улиц Щербакова и Газовиков в Тюмени.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись автомобили Toyota и Volkswagen.

По предварительным данным, 46-летняя водитель Toyota и 68-летний водитель Volkswagen не пострадали, травмирована пассажирка Toyota. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:28 12.02.2023В аварии на ул. Щербакова в Тюмени пострадала 17-летная пассажирка иномарки
16:37 11.02.202313 парашютистов выступят на открытии #СпецоперацииЛед в Тюмени
10:22 11.02.2023Тюменские госавтоинспекторы задержали 19 пьяных водителей за ночь
09:58 11.02.2023Два грубых нарушения ПДД выявлено в ходе сплошной проверки на трезвость в Тюмени