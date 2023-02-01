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Более 900 работников предприятий Тюменской области восстановили трудовые права

Экономика, 11:08 13 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трудовые права более 900 работников предприятий восстановили при содействии прокуроров в Тюменской области в 2022 г. С работодателей взыскали 1,8 млн рублей задолженности по зарплате и трудовым выплатам.

Прокуроры чаще всего заявляли требования по установлению фактов трудовых отношений, взысканию заработной платы, морального вреда в результате несчастного случая на производстве, о возложении на работодателя обязанности обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, сообщает прокуратура Тюменской области.

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# прокуратура , трудовое законодательство

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