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В Тюменской области ищут провалившегося под лед с трактором мужчину

Происшествия, 11:53 13 февраля 2023

ГКУ ТО "ТОСЭР" | Фото: ГКУ ТО "ТОСЭР"

В Тюменской области ищут мужчину, провалившегося под лед вместе с трактором в р. Иртыш в районе дер. Медведчикова. К работе привлекали спасателей Тобольского поисково-спасательного отряда.

Специалисты проводили поисково-спасательные работы на акватории и водолазные работы 11 и 12 февраля.

"11 февраля спасатели обследовали место происшествия и подготовили место для водолазных спусков. 12 февраля они провели водолазные спуски в особо сложных условиях. Спуски осуществлялись при -16 С° на глубину до восьми метров при скорости течения воды 1,3 метра в секунду. Водолазы обследовали участок акватории площадью около 1900 квадратных метров", — рассказали в ТОСЭР.

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Мужчину 1983 года рождения не обнаружили. Дальнейшие работы будут проходить по согласованию с сотрудниками правоохранительных органов.

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# водолазы , спасатели

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