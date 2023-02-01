Коллекция скопинской керамики хранится в фондах тюменского музея

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Коллекцию скопинской керамики можно увидеть в фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени. Около 40 лет назад собрание керамики тюменского музея стало пополняться удивительными произведениями, рождёнными на рязанской земле. Это гончарные изделия, которые с давних пор изготавливают умельцы города Скопин, сообщает музей.

Первые упоминания о скопинской керамике встречаются в письменных источниках 1640 года. Возникновению промысла способствовали местные глины, из которых долгое время изготавливали утилитарные вещи – черепицу, кирпич, печные трубы и обычную посуду.

Во второй половине XIX века здесь стали изготавливать необыкновенные по своей красоте, орнаменту и цветовым решениям декоративные предметы. Глазурованные фигурные кувшины, квасники, кумганы украшены фантастическими драконами, печальными рыбами, добрыми медведями. Многоярусные подсвечники, сосуды, пасочницы декорировались прямыми и волнистыми поясками, ямочками и ромбами, розетками и медальонами. Свистульки в виде сказочных персонажей переливались на свету, поражая красотой и убранством.

Подробней по работе выставок музея по ссылке.