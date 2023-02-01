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Трансляция пресс-конференции, посвященной итогам работы Росрыболовства

Общество, 10:40 14 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции "Итоги работы Росрыболовства и его подведомственных организаций на территории Уральского федерального округа (УФО)" проведет информационное агентство "Тюменская линия". Начало - в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев, заместитель начальника ФГБУ "Главрыбвод" — начальник Нижне-Обского филиала Виталий Баранов,, заместитель директора – руководитель Тюменского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Евгений Даринов.

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