Дело о производстве более 3,7 кг наркотиков направили в суд в Тюменской области

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело в отношении 61-летнего жителя ХМАО – Югры и 51-летнего жителя Московской области о производстве более 3,7 кг наркотических средств направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств", ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств".

По версии следствия, в июле 2021 года злоумышленники, договорившись с неустановленными лицами, решили производить наркотики для продажи.

Для этого они арендовали дом в Ишиме, получили от соучастников детальные инструкции, приобрели необходимое.

"С 24 января по 25 февраля 2022 года мужчины изготовили более 3,7 кг синтетических наркотиков. 27 февраля 2022 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота", – сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас мужчины заключены под стражу. В отношении неустановленных участников преступлений уголовные дела выделены в отдельное производство.