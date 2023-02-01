В обновленной поликлинике в Викулово получать помощь будут более 10 тысяч человек

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Здание филиала областной больницы №4 в с. Викулово откроет двери после капитального ремонта в июне. В новой поликлинике будут получать медицинскую помощь более 10 тыс. человек, которые прикреплены к Викуловской районной больнице.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, подрядчик завершил демонтажные работы, заменил кровлю, установил пластиковые окна и заканчивает обшивку фасада.

Внутри здания строители занимаются оштукатуриванием стен, стяжкой пола и заменой инженерных сетей - системы отопления, воздуховодов и вентиляции.

Подрядчик также учел пожелания по изменению плана помещений в поликлинике: будет организована открытая регистратура и увеличена площадь зоны ожидания для пациентов.

Перестройка медучреждения проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".