В обновленной поликлинике в Викулово получать помощь будут более 10 тысяч человек
Здание филиала областной больницы №4 в с. Викулово откроет двери после капитального ремонта в июне. В новой поликлинике будут получать медицинскую помощь более 10 тыс. человек, которые прикреплены к Викуловской районной больнице.
Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, подрядчик завершил демонтажные работы, заменил кровлю, установил пластиковые окна и заканчивает обшивку фасада.
Внутри здания строители занимаются оштукатуриванием стен, стяжкой пола и заменой инженерных сетей - системы отопления, воздуховодов и вентиляции.
Подрядчик также учел пожелания по изменению плана помещений в поликлинике: будет организована открытая регистратура и увеличена площадь зоны ожидания для пациентов.
Перестройка медучреждения проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".