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В Тюменской области прогнозируется благоприятный сценарий паводка весной 2023 года

Общество, 14:27 14 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень воды на реках Тюменской области предстоящей весной прогнозируется как соответствующий средним многолетним значениям.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал".

"С учетом анализа 2022 года и текущей зимы, ничего критического мы не предполагаем, - отметил он. - Но вместе стем уже стартовал ряд превентивных мероприятий".

Так, с начала апреля на территории региона приступят к работе оперативные группы, они будут вести мониторинг водных объектов Тюменской области, в том числе, с применением беспилотников.

Также, по его словам, силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона уже готовы к выполнению задач. Смотры сил и средств стартуют в конце февраля.

"Также в третьей декаде марта будут проведены учения и тренировки как по паводку, так и по лесопожарной обстановке", - добавил Владимир Закутаев.

Николай Ступников

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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