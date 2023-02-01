52 человека погибли на водоемах Тюменской области в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

52 человека, в том числе семеро детей, погибли на водоемах Тюменской области в 2022 году. Всего на водных объектах в течение года было зарегистрировано 50 происшествий, в том числе 13 - с участием маломерных судов.

Об этом сообщил заместитель руководителя главного государственного инспектора по маломерным судам в Тюменской области Сергей Зиневич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 14 февраля.

По итогам работы инспекторов ГИМС выявлено 153 административных нарушения, на виновных наложено 142 штрафа, в основном за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах.

По словам Сергея Зиневича, главными причинами гибели людей на воде остаются алкоголь и купание в неприспособленных для этого местах. Погибшие дети, как правило, оставались без присмотра взрослых.

"Большинство утонувших находились в состоянии опьянения, - уточнил он. - Поэтому значительные усилия в минувшем году были направлены на совершенствование нормативно-правовой базы".

Так, речь идет, в частности, о категорировании водных объектов по рискам. В результате, как отметил Сергей Зиневич, доступных жителям региона безопасных водоемов станет значительно больше. "Необходимо понимать, что к Туре и озеру Соленому на юге области, где сложно утонуть, должны быть разные требования", - уточнил он.

Николай Ступников