Концерты и спектакли подготовили в Тюменской области ко Дню защитника Отечества

| Фото: с сайта ТКТО | Фото: с сайта ТКТО

Концерты и спектакли ко Дню защитника Отечества представят в учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения 22 и 23 февраля.

Концерт "Песни военных лет" (6+) начнется в Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова 22 февраля в 19 часов. Его даст академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ. За время творческой деятельности коллектив подготовил 47 концертных программ, с которыми он выступал перед военнослужащими и трудящимися страны. Ансамбль дал более 9 тыс. концертов, на которых присутствовали более 27 млн зрителей. Приобрести билет можно по ссылке.

Спектакль "Три мушкетера" (12+) по мотивам произведения Александра Дюма покажут в Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова 23 февраля. Начало в 18 часов. Это современный пластический спектакль, где сохранена авантюрная атмосфера. Действие разворачивается во Франции в 1625 году. Король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем. Горожане вооружались против воров, бродяг, слуг, иногда - против владетельных вельмож, время от времени – против короля, но против кардинала или испанцев – никогда.

Спектакль "Солдатская краюха" (6+) тюменцы смогут увидеть в театре кукол 23 февраля в 15 и 17 часов. Зрителям расскажут о русском солдате Иване, о его подвигах и о волшебной краюхе хлеба, которую дала своему сыну мать, собирая его на войну.

В Тюменской филармонии 23 февраля в 18 часов на сцену выйдет академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ (6+).

В Тюменском большом драматическом театре в этот день в 19 часов начнется спектакль "Ричард III" (16+). Классика, известная во всём мире, решена в Тюменском БДТ в экспериментальном, современном, ярко-театральном стиле. Действие перенесено во вневременное пространство некоего постапокалипсиса.

23 февраля в 19 часов в ДК "Нефтяник" стартует гала-концерт фестиваля "Балтийская жемчужина" (0+). Масштабный конкурс объединит более 35 танцевальных коллективов со всех уголков России и не только. Участники фестиваля продемонстрируют свои творческие и профессиональные возможности. Каскад ярких номеров, оригинальные постановки, профессиональные костюмы и любимая музыка — все это ожидает зрителей гала-концерта.