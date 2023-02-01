Тюменцы могут рассказать о своих кинопроектах на "Питчинге на Туре"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Питчинг на Туре" для киноспециалистов пройдет на набережной Тюмени 21 февраля в 20 часов. Встреча состоится в рамках фестиваля "Битва на Туре", сообщают организаторы.

Мероприятие организуют в шатре "Лекционный павильон", который расположен под мостом Челюскинцев. Любой желающий может выступить и рассказать о своем проекте в сфере кино, поделиться идеями сценариев и найти единомышленников.

Во время фестиваля в шатре также пройдут лекции и мастер-классы от тюменских команд в сфере креативных индустрий.

Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке.

Напомним, "Битва на Туре" ежегодно проходит с 2017 года. В 2023 году проект включает в себя III этап Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр, III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-эйр", фановый шоу-формат "накл-хак + джиббинг" и лыжные гонки.