Тюменцы могут рассказать о своих кинопроектах на "Питчинге на Туре"
"Питчинг на Туре" для киноспециалистов пройдет на набережной Тюмени 21 февраля в 20 часов. Встреча состоится в рамках фестиваля "Битва на Туре", сообщают организаторы.
Мероприятие организуют в шатре "Лекционный павильон", который расположен под мостом Челюскинцев. Любой желающий может выступить и рассказать о своем проекте в сфере кино, поделиться идеями сценариев и найти единомышленников.
Во время фестиваля в шатре также пройдут лекции и мастер-классы от тюменских команд в сфере креативных индустрий.
Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке.
Напомним, "Битва на Туре" ежегодно проходит с 2017 года. В 2023 году проект включает в себя III этап Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр, III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-эйр", фановый шоу-формат "накл-хак + джиббинг" и лыжные гонки.