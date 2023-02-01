В Тюмени пройдет концерт и фотовыставка в честь 100-летия гражданской авиации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт и фотовыставка авиапредприятий в честь 100-летия гражданской авиации России пройдут в Тюмени 16 февраля. Открытие мероприятий состоится в ДК "Нефтяник" в 15 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

А перед этим, в 12 часов в сквере Авиаторов пройдет церемония возложения цветов. После чего молодым специалистам авиапредприятий вручат свидетельства.