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70 человек представят Тюменскую область на форуме "УТРО-2023" в Челябинске

Общество, 19:17 14 февраля 2023

storage.myrosmol.ru (архив) | Фото: storage.myrosmol.ru (архив)

70 человек представят Тюменскую область на молодежном форуме "УТРО-2023" в Челябинске. Всего в нем примут участие 500 человек, 450 из регионов УФО, еще 50 гостей приедут из новых субъектов РФ, других стран. Мероприятие проходит ежегодно и собирает лидеров молодежных объединений и организаций Уральского федерального округа.

Концепция "УТРО -2023" позиционируется как "Форум новых вызовов". Ее обсуждение прошло на совещании по вопросам государственной молодежной политики, которое провел по поручению полпреда Владимира Якушева его заместитель Борис Кириллов.

"Президент России дал ряд поручений в области молодёжной политики. Большая доля ложится на региональные органы власти. Предлагаю взять их за основу работы на этот год", – подчеркнул Борис Кириллов.

За каждым из регионов закреплен тематический трек. К примеру, Тюменская область представит "Урал медийный". На площадке специалисты обсудят продвижение молодежных сообществ, которые развивают социально значимые инициативы.

Заявочная кампания форума откроется 1 апреля. Форум пройдет с 24 по 29 июня.

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