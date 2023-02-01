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Улицу героя Афганской войны Сергея Свиридова открыли в Тюмени

Общество, 19:26 14 февраля 2023

t.me/tmndom | Фото: t.me/tmndom

Улицу, названную в честь героя Афганской войны Сергея Свиридова открыли на Лесобазе в Тюмени 14 февраля. Тюменец в свое время жил в этом районе, учился в школе № 28 (сейчас второй корпус школы №67) на ул. Камчатской, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Участник боевых действий в Афганистане получил тяжелое ранение, но продолжал сражаться, прикрывая отход товарищей. Погиб на поле боя. Награжден за мужество и отвагу орденом Красной Звезды посмертно.

В родной школе Сергея Свиридова установлены мемориальная доска и парта героя. А в октябре прошлого года появилась и улица – 93 тюменца проголосовали за присвоение улице имени героя. Название утвердили на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.

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# Афганистан , Улицы героев

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